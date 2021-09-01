«Нужно немного дотянуть»: Бояков объяснил, почему «Чудесный грузин» с Бузовой перенесен на ноябрь

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков объяснил, почему спектакль с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой перенесен с сентября на ноябрь.

«Чудесный грузин» вместе с Ольгой Бузовой вернется на сцену обязательно и это случится в ноябре. Спектакль нужно немного дотянуть». Эдуард Бояков

Как заметил Эдуард Бояков, «Чудесный грузин» прошедшим летом накрыл общество. Резонанс, который он вызвал, как думает худрук, свидетельствует об актуальности работы актеров и руководства МХАТа. Бояков добавил, что театр продолжит работать на острие и обнажать болевые точки. При этом он считает, что публика пока не готова к серьезному разговору о Сталине и дело здесь не только в личности Ольги Бузовой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что изначально «Чудесный грузин» во МХАТе должны были показать в сентябре. Однако затем постановку сняли из репертуара по решению Эдуарда Боякова.

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