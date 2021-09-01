«Минус два см в бедрах»: Рудова в крошечном бикини похвасталась результатом работы над телом

Минувшим летом Наталья Рудова отметила свое 38-летие, а сразу после этого улетела отдыхать в Европу. По возвращению из отпуска, блондинка решила сесть на диету, отметив, что набрала шесть лишних килограммов. По прошествии 18 дней, которые прошли в режиме особенного питания, она поделилась результатами в своем микроблоге.

Наталья позировала в крошечном бикини, показав рельеф на прессе.

«День 18. Минус три см в талии, минус два см в бедрах», — написала Рудова.

Напомним, Наталья поучила широкую популярность в начале 2000-х, когда на экраны вышел сериал «Татьянин день», в котором она сыграла одну из главных ролей.

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