Рецепт салата из баклажанов и помидоров от шеф-повара
Видео
Образы на 1 Сентября для мамы школьника: советы стилиста
Видео

«Минус два см в бедрах»: Рудова в крошечном бикини похвасталась результатом работы над телом

Кадрами блондинка поделилась в своем микроблоге.

«Минус два см в бедрах»: Рудова в крошечном бикини похвасталась результатом работы над телом
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Минувшим летом Наталья Рудова отметила свое 38-летие, а сразу после этого улетела отдыхать в Европу. По возвращению из отпуска, блондинка решила сесть на диету, отметив, что набрала шесть лишних килограммов. По прошествии 18 дней, которые прошли в режиме особенного питания, она поделилась результатами в своем микроблоге.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Скриншот: instagram.com/rudovanata

 Наталья позировала в крошечном бикини, показав рельеф на прессе.

«День 18. Минус три см в талии, минус два см в бедрах», — написала Рудова.

Напомним, Наталья поучила широкую популярность в начале 2000-х, когда на экраны вышел сериал «Татьянин день», в котором она сыграла одну из главных ролей.

Смотрите также:

Тэги

Наталья РудоваНовые фото РудовойРудоваРудова последние новости