Пополневшая Королева устроила танцы на тусовке, энергично двигая своими «60 с копейками»

Наташа Королева этим летом поправилась, что сразу же заметили ее поклонники, обнаружив снимок звезды в аккаунте ее подруги. На нем звезда оказалась несколько полнее, чем на страничках социальных сетей у нее самой. Видимо, знаменитость, как и многие женщины, выставляла у себя в Instagram фотки, где она получалась лучше, а вот приятельница взяла и подвела.

Однако в интервью с корреспондентом Teleprogramma.pro Наташа Королева честно сказала, дескать, да, поправилась. Но для нее это совсем не страшно. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» как быстро полнеет, так и худеет с легкостью.

«Мне бы, наверное, хотелось быть килограммов 58. Это, по-моему, идеальный вес. Но у меня не получается. Я вешу 60 и 60 с копейками», — сказала о своем теперешнем весе жена Тарзана.

Ну а пока знаменитость не похудела, она вовсе не собирается прятать свои «60 с копейками» под балахонами и оверсайзом. Наташа смело достает из гардероба облегающие платья и появляется на публике. Накануне она, к примеру, засветилась на вечеринке, организованной в честь дня рождения певицы Анны Игошиной, в секси-платье в горох длины мини с открытыми плечами. Она энергично танцевала на празднике, показывая свое пышное тело во всей красе со сцены.

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