«Моя жена при смерти»: Шаляпин рассказал о состоянии 42-летней супруги-миллионерши

Прохор Шаляпин всего месяц назад женился на 42-летней канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Но радость новых отношений обернулась тяжелым случаем. Новоиспеченная супруга неожиданно заболела коронавирусом и первое время пыталась лечиться дома, позже легла в больницу в Америке, где пара решила провести медовый месяц.

Как рассказал музыкант, у его супруги тяжелое состояние, ее легкие поражены на 80%, ее подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому.

«Моя жена при смерти, она в реанимации лежит», — рассказал Teleprogramma.pro Прохор Шаляпин.

При этом артист решился оставить возлюбленную в США и прилетел в Россию для участия в телешоу на Первом канале. На вопрос корреспондента, почему Шаляпин оставил жену из-за появления на ТВ, тот ответил: «Я хотел рассказать, чтобы люди прививки делали».

Сам Прохор, к слову, привился от ковида как раз перед свадьбой, а вот его жена отложила этот момент на более поздний срок.

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