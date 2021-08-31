«Полсрока уже прошло»: беременная жена Саши Задойнова из «Дома-2» показала подросший животик

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Ксения Задойнова находится в прекрасном состоянии – счастливом ожидании малыша. 36-летней Ксении из-за проблем со здоровьем пока не довелось ни разу стать мамой.

У нее было несколько беременностей, но все они, увы, заканчивались прерыванием по медицинским показаниям.

На этот раз у жены Саши Задойнова, судя по всему, все прекрасно. Ксения показала в микроблоге свой округлившийся животик. Она в полной уверенности, что через несколько месяцев подарит мужу долгожданного малыша.

«Он долго ждал своего часа, а я долго ждала его. Сейчас он уже слышит, я с ним очень много говорю. У меня такая связь неописуемая с сыном, что я уже знаю, какой он у нас будет внешне. Полсрока уже прошло, еще столько же, и мы встретимся», — написала в микроблоге Ксения Задойнова.

Напомним, Саша и Ксения Задойновы только на днях рассекретили беременность. Пара предпочитала не разглашать новость о предстоящем пополнении до безопасного срока.

Супруги уже провели гендер-пати, во время которого и узнали, что у них родится сын. Малыш будет первенцем Ксении и третьим ребенком Саши Задойнова, у которого есть две дочери от предыдущих отношений.

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