«Несостоявшийся отчим»: Леша Чайчиц из «Дома-2» познакомился с дочкой Лизы Триандафилиди

Настоящую идиллию в отношениях демонстрируют экс-участники «Дома-2» Леша Чайчиц и Лиза Триандафилиди, прожившие в браке несколько месяцев.

Ребята не смогли быть долго вместе, но сейчас у них получилось наладить диалог. Экс-влюбленные остались друзьями и прекрасно общаются. Лиза Триандафилиди показала совместное фото с Лешей Чайчицем у себя в микроблоге, давая понять, что у них все хорошо.

«Перед вами два человека, наполненных любовью и счастьем. И когда-то они вышли из токсичных отношений, а значит, сможешь и ты», — подписала кадр с Алексеем Лиза Триандафилиди.

Лиза даже познакомила Алексея Чайчица со своей дочкой Владиславой, которая с недавних пор живет вместе с ней.

Кадры их первой встречи в сторис микроблога разместила экс-участница «Дома-2» Майя Донцова.

«Семейство в сборе. У Влады первая встреча с Лехой. Несостоявшийся отчим. Вы посмотрите!» — прокомментировала за кадром Майя Донцова.

Леша Чайчиц сразу же нашел общий язык с Владой. На видео запечатлено, как он о чем-то беседует с дочкой Лизы Триандафилиди.

Напомним, экс-участники «Дома-2» Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц поженились в ноябре 2018 года, а в марте 2019 сообщили о расставании. Однако официально пара до сих пор не развелась.

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