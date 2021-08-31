«Несостоявшийся отчим»: Леша Чайчиц из «Дома-2» познакомился с дочкой Лизы Триандафилиди

Настоящую идиллию в отношениях демонстрируют экс-участники «Дома-2» Леша Чайчиц и Лиза Триандафилиди, прожившие в браке несколько месяцев.
Ребята не смогли быть долго вместе, но сейчас у них получилось наладить диалог. Экс-влюбленные остались друзьями и прекрасно общаются. Лиза Триандафилиди показала совместное фото с Лешей Чайчицем у себя в микроблоге, давая понять, что у них все хорошо.
«Перед вами два человека, наполненных любовью и счастьем. И когда-то они вышли из токсичных отношений, а значит, сможешь и ты», — подписала кадр с Алексеем Лиза Триандафилиди.
Лиза даже познакомила Алексея Чайчица со своей дочкой Владиславой, которая с недавних пор живет вместе с ней.
Кадры их первой встречи в сторис микроблога разместила экс-участница «Дома-2» Майя Донцова.
«Семейство в сборе. У Влады первая встреча с Лехой. Несостоявшийся отчим. Вы посмотрите!» — прокомментировала за кадром Майя Донцова.
Леша Чайчиц сразу же нашел общий язык с Владой. На видео запечатлено, как он о чем-то беседует с дочкой Лизы Триандафилиди.
Напомним, экс-участники «Дома-2» Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц поженились в ноябре 2018 года, а в марте 2019 сообщили о расставании. Однако официально пара до сих пор не развелась.