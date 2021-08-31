Рецепт салата из баклажанов и помидоров от шеф-повара
Видео
Образы на 1 Сентября для мамы школьника: советы стилиста
Видео

«Мама Алишера – огонь»: Собчак пришла в восторг, увидев родительницу Моргенштерна на его свадьбе

31 августа рэпер женился на своей девушке Диларе Зинатуллиной.

«Мама Алишера – огонь»: Собчак пришла в восторг, увидев родительницу Моргенштерна на его свадьбе
Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii/

В последний день лета Алишер Моргенштерн сыграл свадьбу со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Не сложно догадаться, что артист удивил своим торжеством многих.

Вечеринка оказалась стилизованной под свадьбы СССР, с выкупом невесты и плакатами в подъезде. Да и сами молодожены нарядились, как типичные советские жених и невеста.

Еще одно удивление, которое испытали некоторые гости праздника – это мама рэпера. Ксения Собчак, будучи в числе приглашенных на торжество, не смогла скрыть своего восторга, увидев столь приятную родительницу.

«Мама Алишера – огонь. Интеллигентная, со вкусом. Круто. Неожиданно», — восхитилась светская львица.

Смотрите также

Тэги

Алишер МоргенштернКсения СобчакМоргенштернСвадьба