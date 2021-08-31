«Мама Алишера – огонь»: Собчак пришла в восторг, увидев родительницу Моргенштерна на его свадьбе

31 августа рэпер женился на своей девушке Диларе Зинатуллиной.

В последний день лета Алишер Моргенштерн сыграл свадьбу со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Не сложно догадаться, что артист удивил своим торжеством многих.

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Вечеринка оказалась стилизованной под свадьбы СССР, с выкупом невесты и плакатами в подъезде. Да и сами молодожены нарядились, как типичные советские жених и невеста.

Еще одно удивление, которое испытали некоторые гости праздника – это мама рэпера. Ксения Собчак, будучи в числе приглашенных на торжество, не смогла скрыть своего восторга, увидев столь приятную родительницу.

«Мама Алишера – огонь. Интеллигентная, со вкусом. Круто. Неожиданно», — восхитилась светская львица.

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