«Мама Алишера – огонь»: Собчак пришла в восторг, увидев родительницу Моргенштерна на его свадьбе

В последний день лета Алишер Моргенштерн сыграл свадьбу со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Не сложно догадаться, что артист удивил своим торжеством многих.
Вечеринка оказалась стилизованной под свадьбы СССР, с выкупом невесты и плакатами в подъезде. Да и сами молодожены нарядились, как типичные советские жених и невеста.
Еще одно удивление, которое испытали некоторые гости праздника – это мама рэпера. Ксения Собчак, будучи в числе приглашенных на торжество, не смогла скрыть своего восторга, увидев столь приятную родительницу.
«Мама Алишера – огонь. Интеллигентная, со вкусом. Круто. Неожиданно», — восхитилась светская львица.