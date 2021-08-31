На звездной тусовке: дочь Маликова в романтичном платье устроила танцы с мамой и младшим братом под папину музыку

Дочь Дмитрия Маликова обнародовала кадры с вечеринки, посвященной прощанию с летом. Здесь побывала вся ее звездная семья: сама Стеша, ее братик Марк, народный артист и его жена Елена Изаксон.

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Стефания примерила на светский вечер актуальное платье по фигуре с цветочным нежным принтом и рукавами-окороками, а также с воланами по подолу. Подобные рукава рекомендовала в этом сезоне Эвелина Хромченко, которая замечала, то они сразу придают образам торжественности, но с ними нужно быть осторожнее девушкам с широкими плечами.

Стеша Маликова от души расслабилась на вечеринке под папины композиции в его же исполнении. Наследница музыканта танцевала с младшим братом на руках и с мамой, которая по традиции не хотела светиться в социальных сетях, но все-таки попала в объектив камеры дочки.

«Это было лучшее лето в моей жизни, потом сами узнаете почему», — написала Стеша в личном блоге.

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