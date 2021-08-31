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Секси-дива: Ксения Бородина покрасовалась в лонгсливе с иллюзией обнаженного тела и кожаных шортиках

Ксения Бородина продемонстрировала дерзкий образ на «Поляне» обновленного «Дома-2».

Секси-дива: Ксения Бородина покрасовалась в лонгсливе с иллюзией обнаженного тела и кожаных шортиках
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина вполне может считаться одной из самых модных известных девушек нашей страны. Теледива часто демонстрирует сногсшибательные наряды и умопомрачительные луки.

Ксения Бородина – человек невероятно активный, она часто бывает на публике, так что поводов демонстрировать стильные луки у нее хоть отбавляй.

Этот вторник, как дала понять Ксения Бородина, у нее выдался очень насыщенным.

«Люблю, когда весь день расписан», — призналась Ксения Бородина.

В микроблоге она поделилась видео, на котором продемонстрировала аутфит, в котором намеревалась отправиться по делам и на съемочную площадку «Дома-2».

Ксения Бородина облачилась в лонгслив нюдового оттенка, создающий иллюзию обнаженной кожи, на которой нанесен рисунок. Верх она сочетала с кожаными шортами, они так туго сидят на Бородиной, что кажется, еще чуть-чуть и лопнут.

Завершила телеведущая образ массивными туфлями на трендовой тракторной подошве.

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