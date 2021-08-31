«Я хочу с тобой делать проект, ты трушная!»: Виктория Макарская рассказала о сотрудничестве с рэпером Kamazz

Первый же совместный трек исполнителей взорвал музыкальные чарты. В беседе с Teleprogramma.pro Вика Макарская назвала встречу с астраханским рэпером Kamazz чудом.

24 августа вышел первый совместный трек рэпера Kamazz и известной вокалистки Виктории Макарской «Болит душа». Композиция практически сразу вырвалась в лидеры всевозможных музыкальных чартов.

Apple Music добавил трек «Болит душа» в плейлист «Главные новинки». Яндекс.Музыка – в «Главные новинки месяца», Вконтакте добавил в плейлист «Русские хиты». Неожиданный дуэт так же попал в топ-чарт «Шазам», «Топ-100 Россия». В Tik Tok сниппет трека в первые два дня набрал миллион просмотров.

Виктория Макарская, которая в эти дни находится в Крыму, где лечит связки, поделилась с Teleprogramma.pro эмоциями по поводу сотрудничества с музыкантом из глубинки.

«Сотрудничество с Kamazz – это какое-то чудо, — призналась Виктория Макарская. — Я всегда мечтала заниматься модной электронной музыкой, но с супругом Антоном Макарским мы поем с оркестром. Kamazz — очень популярный рэп-исполнитель у молодежи, его аудитория 12 – 20 лет. Он живет в селе под Астраханью, зовут его Ден. Два года мне звонил, мы общались по телефону и меня подкупила искренность его слов: «Я с тобой хочу делать проект, потому что ты трушная!». И когда мы с Антоном приехали с «Живым концертом» в Астрахань, мы с Kamazz наконец-то встретились! Антону сказал: «Он добрый, настоящий!». Мы с Деном стали работать в студии, и у нас такое с ним совпадение! Там вообще такая профессиональная команда в Астрахани, они такие крутые! Мировой уровень! Песня нравится всем».

Виктория Макарская призналась, что для нее было большой неожиданностью попадание в топы с песней «Болит душа». И кажется, она все еще продолжает удивляться парню-самородку, который, не имея специального образования, рвет музыкальные чарты.

«Ден живет в селе под Астраханью, никуда не собирается уезжать, — подчеркнула Виктория Макарская. — У него там свой магазинчик строительный, на втором этаже которого живет его семья – он, жена и дети. Ден, оставшись без отца с семнадцати лет работал водителем «Камаза». Реальный трудяга-парень из народа. Он абсолютно крутой, душевный, нереально талантливый. Прекрасно чувствует молодежь».

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