Нежно и комфортно: Кети Топурия предстала в авто в самой модной рубахе осеннего сезона

Кети Топурия запечатлелась за рулем своего автомобиля, продемонстрировав приверженность последним трендам. Певица предстала в припыленно-розовой рубахе из теплой, мягкой и рыхлой ткани.

Именно такие рубахи являются трендом этой осени и предстоящей зимы, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Теплые рубахи, которые можно смело носить вместо легких курток были актуальны и в прошлом сезоне, однако в этом, заметила стилист, они будут очень широко представлены в магазинах. И их можно смело покупать уже сейчас, ведь они не собираются сдавать своих модных позиций.

Стоит отметить, что Кети Топурия слывет модницей в шоу-бизнесе. Ранее мы писали о ее монохромном образе с блузкой, украшенной баской и рукавами-фонариками. Ее звезда смело примерила с кожаными велосипедками, продемонстрировав длинные ноги.

Смотрите также