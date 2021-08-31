Долго общались один на один в гримерке: Филипп Киркоров помирился со Светланой Лободой

Певица Светлана Лобода и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров помирились на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Как рассказали близкие люди из окружения звезд, они долго общались друг с другом в гримерке один на один.

Интересно, что чуть позже продюсер Игорь Крутой заснял звезд вместе. Правда, было не ясно, состоялось ли примирение. В жюри музыкального конкурса они сидели далеко друг от друга и не общались.

Как выяснилось позже, звезды забыли обиды и недопонимания. Они полетели вместе на день рождения блогера Елены Блиновской. Вместе блистали перед гостями вечера, сообщает «СтарХит».

Напомним, что скандал начался после нелестных высказываний продюсера Лободы Нателлы Крапивиной в адрес Киркорова и рэпера Давы.

Позже Крапивина покинула команду Лободы, которая заняла в этом споре нейтральную позицию. Однако с поп-королем у певицы после скандала все равно наблюдалось некоторое недопонимание.

Смотрите также: