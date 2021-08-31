Муж Алексы рассказал, почему на самом деле бросил бывшую беременную жену

По словам фитнес-тренера, с сыном Тимуром он видится часто.

В прошлом году певица Алекса вышла замуж за звездного фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Однако позже выяснилось, что из-за артистки молодой человек бросил беременную жену — танцовщицу Александру Сивкову.

На Алексу тут же ополчились хейтеры. Экс-«фабрикантку» обвинили в том, что она увела Дайчева у беременной девушки. Однако певица активно опровергала слухи.

В интервью Лауре Джугелии Вячеслав признался, что материально полностью обеспечивает Александру и ребенка. И якобы сумма алиментов в 10 раз превышает ту, которую назначил суд.

«Я им снимаю квартиру, оплачиваю водителя, плачу в месяц очень хорошую фиксированную сумму. У нее есть возможность не работать. Я считаю, что люди не должны жить вместе, если не любят друг друга. А у нас как раз был тот случай», — отметил Вячеслав.

Дайчев также подчеркнул, что с сыном Тимуром видится часто.

33-летняя Алекса ни разу не была замужем: все ее предыдущие отношения неизменно оканчивались расставаниями. Со звездным тренером Вячеславом Дайчевым Алекса встречалась всего несколько месяцев, поэтому его предложение руки и сердца стало неожиданностью.

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