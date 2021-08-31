«В короткой юбке и меховой шубе»: Алекса рассказала, как Собчак рвалась на «Фабрику звезд»

Дело было в 2004 году.

Певица Алекса была участницей популярного проекта «Фабрика звезд – 4» в 2004 году, в котором участвовали Доминик Джокер, Настя Кочеткова, Тимати, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Ритмир Шишков и другие. Руководил проектом Игорь Крутой.

В интервью Лауре Джугелии Алекса рассказала, что на кастинге видела Ксению Собчак.

«Она пришла на каблуках, в короткой юбке, меховой шубе и с наращенными волосами. Хотела петь, но ее тогда не взяли. Это было очень забавно», — сказала Алекса.

Напомним, в «Фабрике звезд – 4» победила Ирина Дубцова, второе место занял Антон Зацепин, а третье место досталось Стасу Пьехе.

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