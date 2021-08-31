«Мне тревожно»: Учитель заговорил о Пересильд и новом фильме с ее участием

Как отметил режиссер, у него неспокойно на душе, потому что мать его детей участвует в этом проекте.

Режиссер Алексей Учитель заявил, что у него неспокойно на душе, потому что совсем скоро мать его дочерей известная актриса Юлия Пересильд отправится в космос.

«Мне тревожно, потому что мать моих дочерей участвует в этом проекте. Мы все волнуемся за нее». Алексей Учитель

Как отметил Алексей Учитель, проект действительно впечатляет. При этом он прекрасно понимает, что за всем этим стоит огромный труд и серьезнейшая подготовка. По словам Алексея Учителя, он не берется судить хороша в принципе подобная идея – отправлять актеров в космос. Однако он сказал, что такое происходит впервые, поэтому ему очень интересно, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Юлия Пересильд этой осенью отправится в космос. Сейчас она ведет подготовку, участвуя в тренировках. Фильм, в котором она снимается, называется «Вызов».

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