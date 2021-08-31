«Проводы лета»: Орбакайте в сливочном костюме устроила застолье на речном трамвайчике с детьми

Певица не только провела время в компании родных и друзей, но и отпустила в небо воздушные шарики.

Кристина Орбакайте в этом году предпочла большую часть времени провести в России. Она побывала на семейных праздниках и с размахом отметила свой юбилей. Певица также побывала в отпуске, проведя несколько недель с мужем Михаилом Земцовым в Греции. А вот ее дочка Клавдия смогла погостить у бабушки Аллы Пугачевой. После гастролей и участия в «Новой волне» она вернулась в Москву.

Накануне Орбакайте устроила насыщенный день. С утра побывала на рыбалке с мужем, детьми и даже Аллой Борисовной, которая взяла с собой сына Гарри. А вот потом певица продолжила наслаждаться последними часами лета уже на розовом речном трамвайчике, где организовала застолье. Кристина предстала в сливочном костюме с жакетом на запах. Рядом с ней была дочка и сын Дени, который отметился в косухе оверсайз.

«А мы решили отправится на речную прогулку. С нашей подружкой Наташей, Светулей! Детишки! Всем привет! До свидания лето! А мое застряло, значит, будет бабье лето», — заметила артистка. «Наши проводы лета», — написала она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что певица выглядит стильно. Другие удивились тому, как выросли ее наследники. «Вас замечательные дети очень любят и восхищаются своей красавицей-мамочкой», «Какой Дени красавчик! Классный парень», «Какие молодцы. Очень красиво проводили лето», «Как мило все мамочку поцеловали», «Вы красивая! И дети у вас красивые!» — прокомментировали пост подписчики.

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