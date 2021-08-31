«Да, я не люблю нищету»: Прохор Шаляпин признался, что обожает деньги

Как отметил музыкант, он родился не на Тверской в Москве, а в простой волгоградской семье.

Музыкант Прохор Шаляпин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале честно заявил, что любит деньги и шикарную жизнь.

По словам звездного исполнителя, он родился не в центре Москвы, на Тверской улице, а в обычной волгоградской семье. Его папа всю жизнь проработал сталеваром, а мама трудилась в Горгазе. Все детство Прохора Шаляпина прошло на улице в частном секторе. Удобства были лишь на улице. У исполнителя в Волгограде остался самый обычный и простой дом.

«Так вот иногда сидишь в Лас-Вегасе, думаешь: «Вот я сейчас в Лас-Вегасе, по лучшим магазинам… Чуть-чуть повезло. Да, не люблю нищету. Я первый что ль, кто это говорит вслух?» Прохор Шаляпин

Напомним, что Прохор Шаляпин не так давно сыграл свадьбу с канадской миллионершей Татьяной Дэвис. При этом вскоре после торжества его жена угодила в больницу с коронавирусом. Сам исполнитель прибыл в Россию, где стал посещать различные ток-шоу.

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