«Пускай побудет на Островах Зеленого Мыса»: Учитель высказался о Поклонской

Как отметил режиссер, от этого политика можно ожидать чего угодно.

Режиссер Алексей Учитель высказался после новостей о том, что бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать в самое ближайшее время послом России на Островах Зеленого Мыса.

Как отметил Алексей Учитель, в свое время с Натальей Поклонской случился самый настоящий фарс. Она, в частности, называла большим грехом просмотр нашумевшего фильма Алексея Учителя «Матильда». По словам режиссера, позже Поклонская публично призналась, что была не права.

«Но поскольку от нее можно ожидать чего угодно, то меня не так волнует то, что она извинилась. Пускай теперь побудет на Островах Зеленого Мыса. Я не злорадствую, но явно, что это ссылка». Алексей Учитель

Наталья Поклонская в свое время говорила, что фильм «Матильда» оскорбляет чувства верующих. Она предпринимала многочисленные попытки, чтобы запретить показ данной картины для широкой аудитории, сообщает портал МК.ru.

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