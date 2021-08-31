«Бузова и культура – совместимые понятия»: Бояков высказался о певице после спектакля во МХАТе

Как отметил худрук, в постановках можно задействовать кого угодно.

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков в YouTube-шоу «Диана Кади» заявил, что на самом деле в спектаклях можно задействовать кого угодно.

«Бузова… как хотел это сделать в «Вишневом саде» Богомолов, собака, африканец, дедушка, бабушка, священник… Кто угодно… Вопрос — зачем? Участие Ольги в спектакле оправдано. Бузова и культура – совместимые понятия». Эдуард Бояков

По словам Эдуарда Боякова, Ольга Бузова — авторитет для миллионов своих поклонников. Те, кто утверждает обратное, занимают очень высокомерную и опасную позицию. Как заметил худрук, он понимал, что может произойти медийный взрыв, как в итоге и случилось. Бузову же он позвал, чтобы исследовать «феномен массовой популярной культуры».

Напомним, что Ольга Бузова появилась в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». Нынешней осенью она снова должна выйти на сцену в данном спектакле.

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