«Потеряли 40% постоянных посетителей»: Агаларов озвучил сумму убытков своих торговых центров

Музыкант Эмин Агаларов озвучил финансовые потери торговых центров Vegas и «Крокус Сити Молл» за период пандемии.

«В Vegas и «Крокусе» мы потеряли около 40% постоянных посетителей. Если посещаемость каждого торгового центра за месяц достигала миллиона человек, то в среднем во время ковидных ограничений она составляла 600 тысяч». Эмин Агаларов

Как отметил Эмин Агаларов, в августе 2021 года посещаемость вернулась на уровень 2019 года. Однако покупательная способность упала на 20–25%. По словам исполнителя, выручка заведений общепита снизилась незначительно, а вот продажи по направлению fashion упали минимум на 20%. Общие убытки за 16 месяцев составили астрономическую сумму в 35 миллионов долларов, сообщают РИА Новости.

Напомним, что Эмин Агаларов — первый вице-президент компании Crocus Group. Этой компании принадлежат множество объектов коммерческой недвижимости.

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