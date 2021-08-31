Вид сзади: Рудова в красном бикини, выходя из воды, засветила внушительный «орех»

Актриса Наталья Рудова прославилась благодаря многочисленным ролям в сериалах. Наибольшую популярность эффектной блондинке принесли съемки в драме «Татьянин день» и комедии «Универ. Новая общага». Кроме того, длинноногая красотка успела сняться в клипах у Тимати, Анны Седоковой, Иракли, и других артистов.

Рудова обожает проводить время в жарких странах, и совсем недавно вернулась из очередного отпуска. Красотка отдыхала с подругой Анастасией Решетовой, и сейчас у нее есть внушительный фотоархив, которым девушка готова радовать многочисленных фанатов ее красоты и таланта в микроблоге.

Новый кадр с моря Рудова запостила в stories. Стройная и длинноногая блондинка позировала, поднявшись из моря на ступеньки, ведущие в бунгало, и как бы невзначай сверкнула сочным «орехом» в красном бикини. Девушка часто выбирает купальники со стрингами, чтобы подчеркнуть свои красивые ягодицы.

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