«Сразу поднимается настроение!»: Клава Кока в купальных трусах показала рельефные бедра и икры на вейкборде

Популярная певица Клава Кока это лето провела очень активно и насыщенно. Девушка не только много работала, но и отдыхала. Девушка в последний день лета решила подвести итоги своего жаркого времени года и в фотографиях вспомнила самые яркие и впечатляющие события.

Как оказалось, красотка Клава освоила вейкбординг. Стоя на доске, девушка в купальных трусах позировала фотографу, демонстрируя загорелые подтянутые бедра и икры. Подписчики поспешили дать обратную связь красотке:

«Клав, какая же ты прекрасная», «Такие фотки солнечные!», «Ты так классно отдохнула этим летом», «Какие же фотки! Прям хочется, чтобы лето не кончалось, а мы могли радоваться и любоваться, смотря на твои фото, которые излучают позитив и море летнего вайба», «Когда смотришь на твои фото, сразу поднимается настроение!», — оценили кадры в комментариях люди.

Сейчас Клава Кока готовит подарок поклонникам. Девушка обещает, что осенью порадует их большим сольным концертом, а также несколькими новыми треками.

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