«Мы – жители мира»: Юлия Савичева объяснила, почему не уезжает навсегда из России в Португалию

Исполнительница уже год не может увидеть своего ребенка, который живет в Европе.

Певица Юлия Савичева заявила, что не собирается уезжать на постоянное место жительства в Португалию, где живет ее любимая дочка.

«Мы — жители мира. Я люблю и Россию, и Португалию. Я и родной Курган люблю. Это сокровенное место, которое я не смогу покинуть».

Юлия Савичева

Как отметила Юлия Савичева, из-за бюрократических процедур она в очередной раз не смогла получить вид на жительство в Португалии. Певица призналась, что впервые в жизни столкнулась с такой бумажной волокитой. Вместе с мужем на днях они приезжали в посольство Португалии с огромной кипой бумаг, но снова получили отказ. Кое-каких документов опять не хватило. Из посольства звезда уходила в слезах. Она уже год не может увидеть своего ребенка, сообщают РИА Новости.

Напомним, что дочка Юлии Савичевой живет в Португалии с бабушкой и дедушкой. С мамой и отцом она в последний год общается только по скайпу.

Смотрите также: