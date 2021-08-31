«Да, Татьяна богата»: друг Шаляпина раскрыл, какой недвижимостью владеет канадская жена певца

Друг музыканта Прохора Шаляпина, Георгий Кирьянов, рассказал, какой недвижимостью владеет канадская жена исполнителя, Татьяна Дэвис.

«Видно, что Прохор наконец встретил свою половинку. Да, Татьяна богата. У нее дом в Монако за несколько миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос-Кабосе, тоже немалых денег стоит». Георгий Кирьянов

Как отметил Георгий Кирьянов, накануне свадьбы его друг с Татьяной Дэвис сняли дом в Лас-Вегасе. Они хотели остановиться в нем до января. Позже выкупить. Его стоимость оценивается в два миллиона долларов. По словам Георгия Кирьянова, у Татьяны Дэвис также имеется недвижимость в Канаде. К примеру, у миллионерши сразу несколько домов в столице этой страны Оттаве. Есть особняк в Монреале. Предпринимательница — владелица большого автопарка, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис сыграли свадьбу за 15 миллионов рублей. При этом известно, что миллионерша не экономит на своем муже. Они останавливаются во время путешествий в самых дорогих отелях мира.

Смотрите также: