«Наконец-то отобрали у нее телефон!»: Анна Нетребко неоднозначно высказалась в адрес Анастасии Макеевой

Оперная певица отреагировала на новость о том, что актриса перестала вести свои соцсети.

Певица, телеведущая и актриса Анастасия Макеева на днях пережила нервный срыв из-за передряг в личной жизни. Звезда весной вышла замуж в четвертый раз, избранником стал многодетный отец Роман Мальков. Но счастью молодоженов не дает состояться бывшая жена мужчины. Из-за травли и давления Макеева даже потеряла голос.

Случившееся накануне ухудшение самочувствия у Макеевой привело к тому, что артистка ушла из соцсетей – вместо нее теперь будут вести аккаунт ее представители. Такое заявление появилось на странице звезды. И оперная дива Анна Нетребко высказалась по этому поводу:

«Наконец-то отобрали у нее телефон! Давно надо было это сделать!», — поспешила прокомментировать певица.

Неоднозначное мнение Анны Нетребко каждый из фолловеров оценил по-своему. Одни посчитали, что из-за онлайн-хейта, который читает Макеева, ей и стало хуже, поэтому ограничить выход в Интернет следовало давно. Другие уверены, что мировая знаменитость устала слышать публичное обсуждение личной жизни актрисы.

«Даже боюсь лайкать ваш коммент, он такой неоднозначный, ваша позиция не ясна. За лайки неугодных комментов в блок», «Точно! И интернет надо отключить, чтоб ничего лишнего не читала, слишком уж все близко к сердцу», «Я вот тоже не поняла Ваш коммент. Толи Вы симпатизируете Анастасии, то ли напротив», «Какая разница в том, симпатизируют Анастасии или нет! При любом раскладе телефон ей сейчас не нужен», «Анна очень хорошо относится к Насте (они землячки), поэтому это дружеское пожелание», — комментируют слова Нетребко люди.

Сама Анна Нетребко, видя, что ее слова трактуют по-разному, вынуждена была объясниться: «Я не понимаю, как близкие люди, видя, что происходит с ней не сделали этого раньше».

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