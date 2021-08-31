«Потренировались, теперь помогают по хозяйству»: Плющенко показал, как фигуристки Жилины косят ему траву

Олимпийский чемпион не только тренирует будущих звезд спорта на льду, но и воспитывает в них трудолюбие.

Прославленный фигурист Евгений Плющенко в прошлом году отстроил возле своего дома на Рублевке ледовый дворец. Там спортсмен тренирует будущих звезд, здесь же катается его восьмилетний сын Саша. В свободное от тренировок время чемпион воспитывает в своих подопечных трудолюбие.

Плющенко показал, как сестры Жилины, Алена и Вероника, дружно косят на его участке траву. Фигурист снял процесс на видео и рассказал:

«Сегодня у нас Жилины пробуют косить траву. Помогают по хозяйству», — сообщил артист. – «Молодцы. Видите, как у нас все дружно? Потренировались, теперь помогают по хозяйству, с детства приучаем».

Девочки увлеченно управляли газонокосилкой под чутким руководством своего наставника, и у них неплохо получилось для первого раза. «Мои помощницы – Вероника и Алена Жилины!», — подписал видео фигурист, опубликовав его у себя на страничке.

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