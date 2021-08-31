С акцентом на обнаженное плечо: Каменских вслед за Ротару нарядилась в платье-вышиванку

Популярная украинская певица Настя Каменских регулярно радует поклонников разнообразным контентом в соцсети. Девушка обладает красивым голосом, яркой внешностью и чувством стиля, поэтому для многих своих фанаток стала иконой стиля. На этот раз звезда отметила праздник в кругу друзей и родных, нарядивших в красивое платье с вышивкой.

Певица поделилась кадрами с вечеринки. На снимках Каменских позировала в зеленом платье оверсайз вышитом черными нитками. Девушка открыла декольте, подчеркнув точеные ключицы и обнажив плечи.

Кстати, не так давно в свой день рождения в вышиванку наряжалась другая украинская певица, звезда советской эстрады София Ротару. А на прогулку по Италии, где праздновала именины артистка, она нарядилась в черное.

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