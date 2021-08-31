Топурия вышла на прогулку в кожаных велосипедках и блузке с буфчатыми рукавами, подчеркнув бесконечную длину своих ног

Имидж-стилист Алсу Арна заметила, что такой образ подойдет далеко не всем.

Фанатский аккаунт Кети Топурии представил на суд публики тотальный черный образ певицы во время прогулки. Артистка примерила блузку в буфчатыми рукавами и баской и кожаные велосипедки, сочетав их с легкими босоножками на шпильке.

Имидж-стилист Алсу Арна заметила, что такой аутфит нельзя расценивать однозначно. На ком-то он бы смотрелся весьма проигрышно, но фигура Топурии позволяет экспериментировать.

«Образ Кети Топурии я бы назвала «черный квадрат Малевича». Верхняя часть образа закрыта плотно черным цветом, да еще и в объемах, которые тщательно скрывают фигуру. Но бесконечно стройные длинные ноги Кети компенсируют, и мы понимаем, что у нее с фигурой все в порядке», — прокомментировала Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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