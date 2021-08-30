Яркие акценты на ногах: Алена Водонаева поддержала тренд на мюли

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-участницы шоу «Дом-2» — Алены Водонаевой — появилась свежая фотография знаменитости в акцентной обуви модного дома Bottega Veneta.

Водонаева облачилась в желтый топ на тонких бретелях, а поверх надела полупрозрачную черную кофту с кружевом. К такой комбинации Алена добавила лимонные скинни-джинсы с пятнами черного цвета. А завершила яркий образ телеведущая обувью без пятки на небольшом каблучке.

Желтые мюли Bottega Veneta с квадратным мысом продемонстрировали алый педикюр Водонаевой.

К слову, ранее трендовой обувью на весну-лето этого года похвастались телеведущая Тина Канделаки и модель Виктория Лопырева.

«Стиль», «Желтые Боттеги — это любовь. Как всегда, восхитительна!», «Ножки топ», «Какая стильная и красивая», «Туфли шик, у меня белые такие, как же мне нравится ваш стиль», «Шикарная, красивая и стильная Алена», — написали восторженные поклонники Водонаевой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Алена в лавандовых брюках-палаццо прогулялась с моложавой мамой по Санкт-Петербургу. Фолловеры отметили, что телеведущая очень похожа на свою родительницу.

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