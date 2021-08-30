«Какие красивые»: Ксения Бородина заинтриговала танцем с брутальным другом

В одной из последних публикаций личного микроблога звездного стилиста Алеко Надиряна появилась запись, в которой знаменитость запечатлел Ксению Бородину в объятиях мужчины. Поклонники бывшей жены предпринимателя Курбана Омарова тут же предположили, что это новый возлюбленный телеведущей.

Ксения в атласном платье-бюстье слилась в танце с брутальным красавцем. Бородина прижалась к широкой груди мужчины и крепко обняла его.

«Какие красивые», — прокомментировал друг Анастасии Решетовой.

Надирян отметил партнера по танцу Бородиной. Им оказался друг Ксении, в компании которого часто отдыхает артистка. Несмотря на то, что Ксения уже рассказывала о своих друзьях-мужчинах, далеко не все поклонники телеведущей верят в искренность ее слов. Фолловеры Ксении подозревают Бородину в романе с Гришей Эриком. Хотя холостяк гордится личным статусом и хвастается своей популярностью у молодых красавец.

Напомним, ранее Ксения Бородина намекнула, почему рассталась с Курбаном Омаровым. Поклонники знаменитости догадывались, что мужчина изменил Ксении. А публикация телеведущей только подтвердила их подозрения.

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