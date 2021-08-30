«Арсюша встречает»: Рудковская в мини-шортах и толстовке вышла на прогулку с 11-месячным сыном

Жена Евгения Плющенко провела несколько недель в Сочи. Первым делом дома ее встретил сын, который скоро отметит день рождения.

Яна Рудковская уже длительное время счастлива в браке с Евгением Плющенко. У них подрастает сын Александр, которому восемь лет. Мальчик пойдет во второй класс, при этом он уже завоевал много медалей в фигурном катании. А в прошлом году суррогатная мать выносила для супругов еще одного ребенка. Мальчика назвали Арсением. Примечательно, что Яна не уходила в декрет, а этим летом она часто отлучалась из дома.

Несколько недель в августе она провела в Сочи. Там Рудковская не только отдохнула, но и провела время на «Новой волне», где хвасталась вечерними нарядами. А вот 30 августа светская львица вернулась домой. Она поделилась кадрами, на которых запечатлелась с 11-месячным наследником. Яна облачилась в мини-шорты и толстовку серебристого цвета. В такой же гамме она одела сына.

«Привет, Москва! Арсюша встречает», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 46-летняя жена Плющенко. Многие также заметили, что ее ребенок подрос. Он сидела на плечах у мамы. «Шикарная женщина, прекрасная жена и мать! Браво Яна! Просто браво!», «Прелесть, мама и малыш!», «Этот сынулька похож на маму», «Какой хороший плюшевый мишка. Расти здоровым малыш», «Клевый парниша», «Да какие же вы славные!» — прокомментировали кадры подписчики.

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