«Да ладно?!»: Стася Милославская с букетом невесты показала, как сильно хочет замуж

В одной из последних Stories личного микроблога актрисы Стаси Милославской появился ролик, в котором знаменитость с большим рвением ловила букет невесты. К слову, возлюбленный артистки бурно отреагировал на произошедшее.

Напомним, что Стася Милославская познакомилась со своим бойфрендом Александром Петровым на съемках фильма «Стрельцов» в 2019 году. С тех пор 26-летняя актриса не расстается с избранником. Однако актер не спешит с предложением руки и сердца. А Милославской, как оказалось, невтерпеж.

Поклонники Стаси решили, что актриса очень хочет надеть обручальное колечко. К такому заключению фанаты пришли, увидев артистку с букетом невесты. Его Милославская поймала в честной схватке на свадьбе подруги.

Милославская вместе с другими девушками стояла в ожидании полета букета. Когда невеста бросила цветы, Милославская кинулась за ними и поймала.

«Да ладно?!», — прокричала подруга Милославской.

А возлюбленный Стаси рассмеялся и подбежал к актрисе. Петров не ожидал, что Милославская поймает букет.

Напомним, Петров до романа с Милославской был влюблен в другую актрису. С 2015 года актер встречался с Ириной Старшенбаум.

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