«Вот отжигает!»: Михеева сверкнула ядреными бедрами, катаясь на серфе в трусиках и жилете

Алла Михеева показала свою фигуру во всей красе, будучи на отдыхе в Италии. Здесь ведущая «Вечернего Урганта» выгуляла два купальных костюма – белое монокини с прорезями впереди и желтое бикини. Фолловеры заметили, что знаменитость заметно похудела в последнее время. Кому-то это понравилось, а кто-то счел, что с объемами звезде было лучше.

Прекрасные умения держаться на воде, а также ядреные бедра Алла Михеева тоже продемонстрировала здесь, в Италии. В Instagram блондинка опубликовала видео, на котором записано, как она уверенно катается на серфе в купальных трусиках и спасательном жилете. Теледива с легкостью приседала и вставала на доске, показывая отличную физическую подготовку. Публика была в восторге от такого зрелища.

«Вот отжигает Алла!», «Какая ты смелая!», «Красоточка какая!», «Алла, вы прекрасны!», «Алла везде успевает», — восхитились в комментариях фолловеры.

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