«Не любой мастер может справиться»: жена Эммануила Виторгана обрезала роскошные волосы старшей дочери Этель

Малышка вместе с мамой Ириной Млодик посетила парикмахера в Юрмале.

Известный артист Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик воспитывают двух дочерей – трехлетнюю Этель и двухлетнюю Кларочку. Девочки очень милы, а очарования им придают роскошные кудрявые волосы. У обеих сестер – шикарные копны густых волос.

Со стороны это смотрится очень красиво и эффектно, малышки привлекают к себе всеобщее внимание кудряшками. Но ухаживать за такими волосами довольно сложно, тем более, учитывая, что маленькие дети не очень-то горят желанием причесываться.

Звездная мама, жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик следит за прическами Этель и Клары и регулярно водит девочек в салон подрезать волосы.

В микроблоге Ирина Млодик показала, как мастер одной из парикмахерских Юрмалы, где сейчас отдыхает семья, подстригает локоны Этель.

«Ну вот, наконец, подстригли нашу Этелечку! Не любой мастер может справиться… Спасибо, Валентина!» — поблагодарила Ирина Млодик парикмахера.

Правда, мастер подрезала Этель, судя по всему, только кончики волос. Так что, непослушные локоны по-прежнему вьются по плечам хорошенькой малышки.

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