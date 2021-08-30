Свадьба и юбилей в один день: каким было громкое торжество Марины Федункив

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив впервые вышла замуж в пятьдесят лет, отпраздновав сразу и свадьбу, и день рождения.

В минувшую пятницу, 27 августа, состоялось одно из самых ожидаемых событий этого лета – свадьба звезды сериала «Реальные пацаны» Марины Федункив. Так случилось, что мужчину, за которого ей хотелось бы выйти замуж, актриса встретила уже в зрелом возрасте. Но это же не повод отказывать себе в столь красивом событии как свадьба.

Брак Марина Федункив и ее избранник итальянец, вице-президент по маркетингу одной из крупных финансовых компаний в Москве Стефано Маджи зарегистрировали еще в начале лета. А свадьбу решили отложить до 27 августа – дня, когда Марине Федункив исполнилось 50 лет. Так что, актриса праздновала сразу и юбилей, и создание семьи.

На торжество, которое состоялось в отеле премиум-класса Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, молодожены пригласили близких друзей. В числе гостей свадьбы были замечены Николай Басков, Екатерина Скулкина, Сергей Лазарев, Николай Цискаридзе, Елена Малышева, Александр Ревва, Мария Кравченко, Татьяна Морозова, Вадим Галыгин и другие знаменитости.

Главной идеей торжества было объединений двух стихий – музыки и юмора. Танцы и страсть от группы «Винтаж», нежность и лирика – как признание в любви – от Анастасии Некрасовой и Stand Up от Натальи Красновой.

Марина Федункив блистала с день своей свадьбы в роскошном белом платье, которое специально для нее выбрал звездный стилист Бичолла Тетрадзе.

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