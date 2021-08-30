Актер сериалов «Воронины» и «Кухня» Артур Диланян умер прямо на сцене

29 августа не стало актера Артура Диланяна. Не дожив десяти дней до своего 60-летия, артист умер прямо во время спектакля. Об этом журналистам рассказал худрук Московского Армянского театра Слава Степанян. По его словам, мужчина умер от остановки сердца, хотя до этого не выказывал признаков болезни, был привит от гриппа и коронавируса, без инцидентов приходил на работу в театре и на съемки.

«На 22-й минуте спектакля последние его слова прозвучали. Он прочитал строки великого поэта. Диланян сказал: «Прощай, мой народ. Прощайте, друзья…» Даже гитару не успел поставить. Прямо на сцене умер», — цитирует Степаняна канал «Рен-ТВ».

Диланян служил в Московском Армянском театре 18 лет. Также он преподал во ВГИКе , активно снимался в кино и сериалах. Среди его работ были роли в многосерийных проектах «Воронины», «Пятницкий. Глава вторая», «Последний из Магикян», «Кухня» и других.

По словам Степаняна, умерший всегда бы душой компании, мог петь по нескольку часов к ряду, играл на множестве музыкальных инструментах, знал песни на более чем пяти языках.

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