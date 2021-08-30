Семейные будни на природе: Кристина Орбакайте запечатлела мужа и дочку на рыбалке

Певица предпочитает совмещать гастроли и отдых. На этот раз она поделилась кадрами из Крыма, где проводит время с Михаилом Земцовым и Клавдией.

Кристина Орбакайте в этом году приехала в Россию и почти не покидала Москву долгое время. Она отпраздновала свой юбилей в кругу родных. С собой певица привезла дочку Клавдию, которая несколько недель удалось провести в гостях у бабушки Аллы Пугачевой и поиграть с двойняшками Лизой и Гарри. А в конце лета артистка уехала на гастроли. Она побывала в Евпатории, Анапе и Сочи, где приняла участие в «Новой волне».

Теперь Орбакайте почти не расстается с мужем и наследницей. Накануне они приехали в Ялту. Там певица смогла провести время на природе. В соцсети она поделилась кадрами, на которых запечатлела Земцова, поймавшего крупную рыбу. Рядом с ним была Клавдия, которая широко улыбалась. Накануне девочка утомилась после переездов и уснула прямо в машине. Теперь она была бодра и весела.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Клавдия очень подросла. Другие одарили комплиментами зятя Пугачевой, который умеет рыбачить, хоть и благодаря своему статусу давно стал часть светского обществе. «Вы такая чудесная пара», «Сколько счастья у Клавы на лице», «Красивая пара счастья вам», «Рыбалка, как круто», «Ножки красивые», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: