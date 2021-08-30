«Горошки в лаванде»: Анфиса Чехова в платье с запахом позировала среди волн

На личной странице в Instagram актриса Анфиса Чехова разместила снимок прогулки по пляжу. Пока звезды шоу-бизнеса готовят образы на осенний период в Москве, ведущая шоу «Как выйти замуж» хвастается летними платьями в Майами.

Чехова облачилась в лавандовое платье с запахом. Отметим, что не только Анфиса предпочитает подчеркивать достоинства фигуры таким нарядом. Ранее в платьях с запахом появлялись телеведущая Ксения Собчак и артистка Юлия Михалкова.

Что касается Чеховой, телеведущая дополнила трендовое платье в горох соломенной шляпкой с широкими полями и шоппером в песочных тонах. Также Анфиса защитила глаза от палящего солнца очками с крупной оправой.

«Понятия не имею, как подписать эти фото. В голове ни одной мысли. Просто мне хорошо», — призналась Чехова.

«Горошки в лаванде — чудесно!», «Красивое платье», «Идеальная», «Потрясающе красива», — похвалили наряд Анфисы ее поклонники.

Напомним, недавно Анфиса Чехова похвасталась новой сумочкой цвета фукорцина. Пока артистка выгуливала модный аксессуар, она встретила подругу, с которой не виделась долгое время.

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