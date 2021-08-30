«Он регулярно занимается абьюзингом»: Ольга Бузова объяснила свой отказ участвовать в шоу Владимира Соловьева

Ольга Бузова призналась, что получила приглашение от Владимира Соловьева, но принимать его не намерена.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне популярная телеведущая и певица Ольга Бузова устроила в сторис микроблога интерактив с подписчиками, во время которого ответила на волнующие их вопросы.

Звезду, в частности, спросили о том, чего она никогда не примет в мужчина. Ольга Бузова прямо ответила, что настоящим дном считает, когда представители сильного пола оскорбляют и унижают девушек.

«Я никогда не приму и не пойму, когда мужчина оскорбляет, унижает девушку. Когда мужчина словесно и физически бьет женщину. Для меня это просто автоматически дно», — объяснила свою позицию Ольга Бузова.

Она даже назвала имя одного из мужчин, который, по ее словам, уже успел снискать себе славу абьюзера. Ольга Бузова рассказала, что он даже приглашал ее на свои шоу.

«Есть один «пассажир», который в YouTube выпускает шоу, зовут его Владимир Соловьев. Он регулярно занимается абьюзингом. Приглашает в свои шоу гостей и их публично унижает. Недавно он меня тоже приглашал. И я хочу еще раз лично подтвердить свою позицию: я никогда не приду к вам на шоу и не позволю хайпиться вам за мой счет», — заключила Ольга Бузова.

Напомним, этим летом Ольга Бузова попадала в некрасивую ситуацию на «Матч-ТВ», когда комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в прямом эфире высмеял Ольгу, которая пришла к нему на программу.

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