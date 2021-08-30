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Натянула трусики до пупка: Ольга Рапунцель прикрыла обвислый живот, позируя в бикини цвета «взбесившейся Барби»

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель показала неидеальную фигуру после вторых родов.

Натянула трусики до пупка: Ольга Рапунцель прикрыла обвислый живот, позируя в бикини цвета «взбесившейся Барби»
Ольга Рапунцель с младшей дочкой Софией. Фото: instagram.com/olyarapunzel/

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель больше года назад во второй раз стала мамой, родив дочку Софию. Во время беременности Ольга Рапунцель сильно прибавила в весе и пока до сих пор не может похудеть.

От какого-то количества лишних килограммов за этот год Ольга, конечно же, избавилась. Но все же ее формы пока очень далеки от тех, которые она демонстрировала до второй, а тем более первой беременностей.

Прекрасно понимая, что ее фигура далека от совершенства, Ольга Рапунцель старается не позировать в купальниках на своей странице в Instagram, Экс-участница «Дома-2» уже почти неделю отдыхает с мужем и дочками в Сочи, и за это время она показала только одно фото в бикини.

Ольга Рапунцель предстала вместе с младшей дочкой Софией у бассейна. Молодая мама облачилась в бикини ярко-розового оттенка или, как называет этот цвет эксперт по вопросам моды Эвелина Хромченко, «взбесившейся Барби». Ольга Рапунцель натянула трусики повыше, чтобы спрятать обвисший живот.

Оля Рапунцель показала полноватую фигуру в бикини
Оля Рапунцель показала полноватую фигуру в бикини. Фото: instagram.com/olyarapunzel/

«Мы каждый день чилимся на бассейне. Мы уже здесь 5 дней, не было дождя вообще, с погодой нам повезло. Деткам здесь нравится», — написала под фото Ольга Рапунцель.

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