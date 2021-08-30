Натянула трусики до пупка: Ольга Рапунцель прикрыла обвислый живот, позируя в бикини цвета «взбесившейся Барби»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель больше года назад во второй раз стала мамой, родив дочку Софию. Во время беременности Ольга Рапунцель сильно прибавила в весе и пока до сих пор не может похудеть.

От какого-то количества лишних килограммов за этот год Ольга, конечно же, избавилась. Но все же ее формы пока очень далеки от тех, которые она демонстрировала до второй, а тем более первой беременностей.

Прекрасно понимая, что ее фигура далека от совершенства, Ольга Рапунцель старается не позировать в купальниках на своей странице в Instagram, Экс-участница «Дома-2» уже почти неделю отдыхает с мужем и дочками в Сочи, и за это время она показала только одно фото в бикини.

Ольга Рапунцель предстала вместе с младшей дочкой Софией у бассейна. Молодая мама облачилась в бикини ярко-розового оттенка или, как называет этот цвет эксперт по вопросам моды Эвелина Хромченко, «взбесившейся Барби». Ольга Рапунцель натянула трусики повыше, чтобы спрятать обвисший живот.

«Мы каждый день чилимся на бассейне. Мы уже здесь 5 дней, не было дождя вообще, с погодой нам повезло. Деткам здесь нравится», — написала под фото Ольга Рапунцель.

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