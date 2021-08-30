Образы на 1 сентября для мамы школьника: советы стилиста
Видео
Как выбрать идеальный пиджак: советы стилиста
Видео

Посадила Гарри в тележку для продуктов: Пугачева в плаще и с небрежной укладкой заглянула в обычный супермаркет

Шоумен Максим Галкин признался, что поклонники Примадонны не упускают случая «подловить» певицу на фото.

Посадила Гарри в тележку для продуктов: Пугачева в плаще и с небрежной укладкой заглянула в обычный супермаркет
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее редкое фото с сыном Гарри, которое ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. На снимке Примадонна запечатлена в обычном магазине. Певица толкала тележку для продуктов, в которую уселся ее сынишка. «Все как у всех!», «Такая семейная картинка — мама и сын в магазине», «Совсем как простые люди! Никакой звездности, даже за продуктами ходят», «Гарри в тележке едет, мама ее везет! Круто, и никто не кичится своим положением», «Мда! Совсем не звездно», «Алла и вдруг в магазине! За хлебушком??», «Вот это класс!» — написали фолловеры.

Певица Алла Пугачева заглянула с сыном Гарри в обычный супермаркет
Алла Пугачева с сыном Гарри заглянула в обычный супермаркет. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«Закупаются! Алла с Гариком были в магазине. И их кто-то сфотографировал. Куда бы жена ни пошла — обязательно кто-нибудь сделает фотоотчет. В неведении не останешься», — с юмором отметил Максим.

В кадре Аллу Борисовну «подловили» в простом, ничем не примечательном черном плаще и с небрежной укладкой. Примадонна с интересном рассматривала полки с продуктами, проезжая мимо отдела с фруктами и овощами. А Гарри преспокойно забрался в тележку, как это делают все детки, когда приходят в магазин с родителями.

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНовости google