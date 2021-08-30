«Он похож на Льва Толстого»: Александр Буйнов высказался о своем брате, с которым не общается

Певец Александр Буйнов рассорился со своим старшим братом Аркадием. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Известно, что Аркадий Буйнов уже давно на пенсии. Ему 80 лет. Живет в двух часах езды от своего брата. Аркадий поет в церковном хоре.

«Никому я не нужен. Я служу в церкви. Саше я не завидую. Ему пришлось много работать, чтобы добиться признания», — говорит Аркадий Буйнов.

Между тем сам Александр Буйнов очень не любит разговоры о своем старшем брате. Он старается сразу перевести тему.

«Он никогда не был на моих сольниках. Зачем такие вопросы вы вообще задаете? Никто не знает моего брата. Он живет в глухой деревне. Похож на Льва Толстого. Мы редко созваниваемся. Он живет в другом конце области. Ему тяжело до меня добираться». Александр Буйнов

Напомним, что Александр Буйнов на девять лет младше своего старшего брата. Кроме того, в семье у Буйновых были еще два брата. Правда, их уже нет в живых.

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