«Сразу видно — доча Аллы!»: Пугачева нарядила семилетнюю Лизу в пышное бальное платье с рукавами-крылышками

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился праздничным снимком с семилетними двойняшками Гарри и Лизой. В кадре дочка ведущего программы «Лучше всех!» на Первом канале позировала в пышном бальном платье с многослойной юбкой из шифона в виде колокольчика и рукавами-крылышками. Максим не скрывает, что их с Примадонной дочка растет маленькой кокеткой и модницей. Лизе нравится наряжаться, как и ее именитой маме.

К примеру, на одной из вечеринок Алла Пугачева позировала в летящем платье из шифона с открытыми плечами и серебристым поясом на талии. Изюминкой образа стали рукава-буфы и туфли Золушки. Примадонна кружилась в танце, наслаждаясь праздничным вечером.

«Сразу видно — доча Аллы!», «И мама, и дочка — обе модницы», «Алла только молодеет! В чем секрет?? Неужто волшебные яблочки», «Какие стройные ножки!», «С Филиппом от счастья так не сияла», «Сразу видно влюбленную женщину — вся сияет», «Сколько в ней озорства», «Какая волшебная», — написали фолловеры.

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