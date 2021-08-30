«Могу побаловать любимую певицу»: Басков объяснил, почему дарит украшения Ротару, а не Пугачевой

Музыкант Николай Басков рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что подарил певице Софии Ротару браслет за два миллиона рублей. Дорогое изделие он вручил ей в честь дня ее рождения. Не так давно звездной украинской исполнительнице исполнилось 74 года.

«Он знает, что надо дарить красивой женщине. Я со своей стороны подарю ожерелье. Когда видишь такую женщину, то не сделать подарок просто невозможно», — заявил друг Баскова певец Филипп Киркоров.

«Я всегда дарил ей подарки: брошь, серьги. Я также обожаю Аллу Борисовну Пугачеву. Но у нее есть муж, который дарит ей драгоценности. А у Ротару нет мужа. Царство ему небесное. Я могу побаловать любимую певицу».

Николай Басков

Напомним, что Николая Баскову сейчас 44 года. Последние годы он одинок. Исполнитель не раз говорил, что не может встретить любимую женщину, с которой был бы счастлив.

Смотрите также: