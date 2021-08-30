«Много спален, большие комнаты и душевые»: Киркоров рассказал о купленной на острове Крит вилле

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, что купил на Крите виллу за десять миллионов евро. Это по сегодняшнему курсу 870 миллионов рублей.

«В Греции на подобных виллах отдыхают Леди Гага, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Ани Лорак. Я решил, что пора купить виллу. Там много спален, большие спальные комнаты и душевые». Филипп Киркоров

Рассказал поп-король и о недавнем происшествии, которое с ним приключилось. «В Сочи везли на «газели» мой рояль из Италии. Он в стразах весь. Миллион камней Сваровски. При горном серпантине в Сочи он вывалился из машины. Сейчас приходишь на пляж, а там чурчхела висит. Вся в стразах. Весь Сочи в стразах. Ну что, из-за стразиков убивать теперь человека, который сидел за рулем? Я убиваю по другим поводам. Из-за ревности. Рояль уже собрали. Стразы приклеили. Рояль очень дорогой. Он стоит как организация фестиваля «Новая волна». Я скажу, что удивлять — это дорогое удовольствие», — заметил Киркоров.

Напомним, что Киркоров недавно отдыхал на Крите на своей вилле. Компанию ему составила семья рэпера Джигана.

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