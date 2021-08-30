«Наша любовь не требует самопожертвования»: Абрамова объяснила, почему вышла замуж за Беляева

Актер Юрий Беляев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что нашел свое счастье только в четвертом браке с актрисой Татьяной Абрамовой. Она младше звезды на 28 лет, что, впрочем, не помешало построить им счастливую семью.

«Я расстался со своей третьей женой Мариной. Пытался понять, что со мной не так. Опять занялся в те годы слишком собой. Испортил отношения с самим собой. Испортил отношения с коллегами, с театром. Все шло не так, пока в моей жизни не появилась Татьяна». Юрий Беляев

В студии программы появилась и сама Татьяна Абрамова. «И он, и я были абсолютно свободны, когда встретились. Наша любовь живет сама по себе. Она не требует самопожертвования. Эта наша любовь никуда не ушла. Она всегда с нами. Нам просто радостно находиться рядом», — заметила Татьяна Абрамова.

Напомним, что Юрий Беляев — заслуженный артист России. Он лауреат Государственной премии СССР.

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