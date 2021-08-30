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«Наша любовь не требует самопожертвования»: Абрамова объяснила, почему вышла замуж за Беляева

Актриса на 28 лет моложе своего мужа.

«Наша любовь не требует самопожертвования»: Абрамова объяснила, почему вышла замуж за Беляева
Татьяна Абрамова и Юрий Беляев. Фото: Globallookpress.com

Актер Юрий Беляев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что нашел свое счастье только в четвертом браке с актрисой Татьяной Абрамовой. Она младше звезды на 28 лет, что, впрочем, не помешало построить им счастливую семью.

Юрий Беляев
Юрий Беляев. Фото: Globallookpress.com

«Я расстался со своей третьей женой Мариной. Пытался понять, что со мной не так. Опять занялся в те годы слишком собой. Испортил отношения с самим собой. Испортил отношения с коллегами, с театром. Все шло не так, пока в моей жизни не появилась Татьяна».

Юрий Беляев

В студии программы появилась и сама Татьяна Абрамова. «И он, и я были абсолютно свободны, когда встретились. Наша любовь живет сама по себе. Она не требует самопожертвования. Эта наша любовь никуда не ушла. Она всегда с нами. Нам просто радостно находиться рядом», — заметила Татьяна Абрамова.

Напомним, что Юрий Беляев — заслуженный артист России. Он лауреат Государственной премии СССР.

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