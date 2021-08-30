«Я в очередной раз оказался в отчаянии»: Юрий Беляев рассказал о своем втором неудачном браке

Актер Юрий Беляев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором неудачном браке. Его супругой была женщина по имени Валентина. В этих отношениях на свет появились двое его детей — сын Алексей и дочь Ольга.

«Мы оказались в похожей ситуации. У нее семья разрушилась и у меня. У нас на свет появились дети — сын и дочь». Юрий Беляев

Как отметил актер, его второй жены уже сейчас, к сожалению, нет в живых. «Если бы даже Валентина была жива, то я бы не осмелился высказать свои претензии к ней. Ее нет. Я не могу рассказать, почему мы расстались. Когда это произошло, то я в очередной раз оказался в отчаянии. Начались сложности у нас в какой-то момент. Плохие отношения у нас с Валентиной стали. К сожалению, мои попытки сохранить семью были безрезультатны. В актерстве, скажу я вам, много изъянов и соблазнов», — сказал актер.

Напомним, что Юрий Беляев — заслуженный артист России. Он лауреат Государственной премии СССР.

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