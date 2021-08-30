Как выбрать идеальный пиджак: советы стилиста
Видео
Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Говорят, жарко»: разгоряченная Чиповская поманила влажной «ложбинкой греха»

Снимком актриса поделилась в своем Instagram.

«Говорят, жарко»: разгоряченная Чиповская поманила влажной «ложбинкой греха»
Анна Чиповская. Фото: instagram.com/chi_pa

Дебют Анны Чиповской в кино состоялся более 17 лет назад. На ее счету десятки ролей в кино и сериалах. Этим летом ей исполнилось 34 года. В эти дни она находится в Грузии, где участвует в съемках очередного фильма. С поклонниками в Instagram она поделилась откровенным фото, блеснув влажным декольте.

«Говорят, жарко уже не будет», — написала Чиповская.

Фанаты отреагировали на публикацию, но все-таки остались в догадках, почему актриса предстала в мокрым бюстом.

«Ты сама жара, Аня! С тобой всегда жарко! Жарче такого уже невозможно! Так жарко, что вспотела?», — писали пользователи Сети.

Смотрите также:

Тэги

Анна ЧиповскаяАня Чиповскаясекси