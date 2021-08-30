«Произошло то, чего я больше всего боялся»: Юрий Беляев рассказал, почему ушел от первой жены

Как отметил актер, он однажды раньше времени вернулся домой из командировки.

Актер Юрий Беляев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил ведущему Борису Корчевникову, почему ушел от своей первой жены Галины.

«С первой женой я познакомился в Ступино, в театре. Она была по профессии лаборантом. Я совершенно не думал, как и где мы будем жить. Совершенно не рассуждал о будущем. В итоге все эти недоговоренности привели к разводу, что у нас с Галей и случилось». Юрий Беляев

Как отметил Юрий Беляев, он на самом деле противный человек. «Я злопамятный и равнодушный. Галя не была человеком театра. Я не хочу публично говорить о нашем разводе и о причинах. Произошло то, чего я больше всего боялся. Вернулся из командировки раньше времени. Зашел в квартиру, открыл дверь, закрыл и ушел из ее жизни навсегда», — заявил Юрий Беляев.

Напомним, что Юрий Беляев — заслуженный артист России. Он лауреат Государственной премии СССР.

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