Иван Краско обделил с наследством внебрачную «испанскую» дочь своего сына

Алиса обижена, что дед с ней так поступил.

Актер Иван Краско в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что внучка Алиса, внебрачная дочь его покойного сына Андрея, затаила обиду на деда.

«Мне уже после смерти Андрея сообщили, что у него есть внебрачная дочь Алиса. Я видел документальные снимки и фотографии, где она сидит у него на коленях. В их родстве не сомневаюсь». Иван Краско

Как заметил Иван Краско, внучку он не видел уже восемь или девять лет. «Она в Испании живет со своей мамой. До меня дошли слухи, что они вместе с родительницей обижены на меня. Что мы ей не дали часть дачи Андрея, наследство ей нужно. Дача Андрея под Санкт-Петербургом по закону досталась двум его сыновьям, которые родились в законном браке», — заявил Иван Краско.

Напомним, что у Андрея Краско было множество незарегистрированных браков. От одного из таких с Каролиной Поповой у него в 2003 году и родилась дочь Алиса. Заметим, что актер ушел из жизни в 2006 году от острой сердечной недостаточности.

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